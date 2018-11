Sbanda, cappotta ed è sbalzata fuori dall'auto: gravissima una 35enne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIE - Sbanda con l’auto e viene sbalzata fuori dalla vettura. Sono gravissime le condizioni di una ragazza di 35 anni di Moie, che questa mattina verso le 11 stava viaggiando al volante della sua Fiat Panda lungo via Cornacchia con direzione Moie. La Panda, nell’affrontare il tratto in discesa di via Cornacchia, ha sbandato. La ragazza non è riuscita a tenere la vettura in carreggiata ed ha invaso la corsia opposta. Complice l’asfalto viscido e forse il suo tentativo disperato di frenata, è andata parzialmente sulla scarpata a lato della carreggiata, con il pneumatico è finita sul cordolo e ha carambolato su se stessa. La giovane è stata sbalzata fuori dalla vettura e ha battuto la testa. Automobilisti di passaggio hanno lanciato l’allarme al 118. Le condizioni della giovane, esanime, sono apparse subito critiche, tanto che dalla centrale operativa del 118 di Ancona è stata inviata l’eliambulanza Icaro01 da Torrette. I sanitari hanno praticato il massaggio cardiaco e tutte le manovre rianimatorie per mezz’ora, cercando di strapparla alla morte.