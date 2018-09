Addio ad Antonio Ludovico si è spento il primo edicolante della Vallesina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MOIE - La città saluta Tonì. Se ne è andato ieri Antonio Ludovico, storico edicolante di Moie. Aveva 91 anni. Nel suo passato anche il ruolo di corrispondente, con la tessera n. 20, del Corriere Adriatico quando il quotidiano si chiamava Voce Adriatica. Nato a Parigi, il 5 novembre 1927, arrivò a Moie nel 1946 per raggiungere il fratello e fare l’apprendista barbiere nella sua bottega. Tonì fu il primo ad aprire l’edicola in Vallesina. Lascia i figli Daniela e Claudio, 10 nipoti e 10 pronipoti, di cui uno in arrivo. Il funerale domani alle 16.30 nella chiesa Santa Maria a Moie.