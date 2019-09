Moglie e marito litigano in casa: urla e minacce arriva la polizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - «La guerra dei Roses» in via Volta dove è stato necessario l’intervento della polizia per riportare la calma tra marito e moglie. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di domenica quando diversi bagnanti, rientrando dal mare, hanno notato una volante del Commissariato sfrecciare in via Tolomeo, nel quartiere residenziale del Ciarnin, dove era in corso la furibonda lite. A chiamare la polizia erano stati i vicini di casa. Dalla strada si sentivano le urla da cui si distinguevano frasi per niente rassicuranti. Minacce gridate in un momento di rabbia estrema. i passanti hanno sentito anche rumori apparentemente riconducibili a qualche oggetto rotto, forse lanciato.Insomma una situazione che faceva temere un brutto epilogo. La centrale operativa ha inviato subito sul posto la volante. Una volta raggiunta l’abitazione indicata, gli agenti si sono fatti aprire. Con il loro arrivo la coppia ha smesso di discutere. Ai poliziotti i due hanno riferito di vivere da separati in casa ma, a quanto pare, la convivenza non è per niente facile. Sarebbero in procinto di separarsi ma alcune questioni burocratiche starebbero ritardando l’uscita di casa del marito. Appurato che fisicamente stavano bene, gli agenti se ne sono andati raccomandandosi di contenere i toni per non infastidire il vicinato con le loro discussioni.