Era un sogno e adesso è diventato realtà. Il mare, i profumi e i colori della Sicilia, le sue mistiche leggende e le tradizioni artigiane che hanno incantato Loretta Antonelli - anconetana d’origine ma residente ad Agugliano - si sono trasformati in un progetto, un brand. “Capsule 111.” è un inno ai colori, al mare e alla gioia. Capsule 111.fino a pochi giorni fa era disponibile solo al Centro sportivo Eschilo ad Ancona, ma da domenica la si può trovare nel cuore dell’isola di Ortigia, a Siracusa, nella sua tanto amata Sicilia. Racconta la Antonelli: «Ho inaugurato un negozio, “Bottega 111.” in una delle vie principali che da Fonte Aretusa sale a piazza Duomo. Un sogno realizzato per me, che ho sempre amato questa terra ancora prima di viverla fisicamente».



L’ideazione



Il progetto “Capsule 111.” nasce nel 2021 con l’ideazione e la realizzazione di coffe, tipica borsa in foglia di palma nana, una produzione tipica di quelle terre anticamente usata come cesta per riporre frutta e verdura, ma in anni più recenti diventata di uso comune come borsa per il mare, come oggetto d’arredo o addirittura, arricchita di pizzi e merletti, accessorio glamour per i matrimoni. Loretta Antonelli ha iniziato una collaborazione con un artigiano di Trapani per la realizzazione delle coffe base, per poi impreziosirle in base alla sua creatività. «Ho coinvolto un altro artigiano sempre siciliano che realizza degli inserti in ceramica, mentre io stessa realizzo un uncinetto delicatissimo con cui adornare le coffe». Al loro interno un cartoncino in carta paglia con una scritta che la dice molto sulla loro produzione: “interamente a mano, con amore, cura e passione”. Poi ci sono le istruzioni per l’uso: “chiudi gli occhi, sogna, indossala con entusiasmo e… 111 volte grazie per averla scelta”.

Borse e non solo

«Le borse sono molto curate, perfezionate e arricchite nei dettagli, dai merletti alle ceramiche fino alle etichette. Un prodotto originale e di alto livello». Non solo coffe, perché Loretta Antonelli ha voluto esprimere la sua vocazione a questa terra meravigliosa anche attraverso una linea di abbigliamento tutta estiva. Spiega: «Oltre alle coffe, alle borse in tela di varie misure, le pochette e le sacche ho lanciato una linea di t-shirt disegnate da me, oltre agli abiti (un modello smanicato e uno con manica a tre quarti) in jersey. Ho riposto grande attenzione nella scelta dei tessuti naturali come cotone per le magliette; seta o viscosa pregiata e jersey per gli abiti. In più, un gilet e una salopette in jeans cucite da una sarta di Civitanova. Ho voluto unire l’artigianalità siciliana a quella marchigiana, due eccellenze per il mio grande sogno». Altra news, anzi good news: a luglio e agosto Loretta Antonelli parteciperà con la sua Capsule 111.a due importanti fiere dell’artigianato: «Sono onorata di essere rientrata nei 32 selezionatissimi artigiani che potranno esporre le loro creazioni nella Tonnara nel borgo marinaro di Marzamemi, un paesino che ho amato fin dal primo istante quando lo vidi in una foto. Sono così innamorata di questa terra così magica, la Sicilia, che più la guardo, più la vivo, più mi sento colta da ispirazioni per nuove idee».