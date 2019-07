Miss Lato B ai Deejay Xmasters: si accendono nuove polemiche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Polemiche su Miss Lato B ai Deejay XMasters. “Si parla tanto di violenza sulle donne – commenta Loris Francoletti, che ha scritto a Radio Deejay e al Consiglio delle donne -, di uso inappropriato delle immagini del corpo femminile e questo evento che cosa fa? Un concorso sul sedere, solo quello femminile però. Io suggerirei “Mr addominali d'acciaio” o “Mr culetto di marmo”, per un po’ di eguaglianza e di umorismo”. Non trova giusto inoltre, in un evento dedicato al fitness, pubblicizzare il fumo, regalando accendini o cartine per il tabacco negli stand. “Sappiamo tutti i danni del fumo, e in un evento sportivo si dovrebbe dire a gran voce a tutti, "fumare fa male" e non promuovere il fumo o invitare i giovani a fumare”.