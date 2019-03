Minaccia i poliziotti «Io sono Rambo e vi spacco la faccia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Voleva trascorre la notte in ospedale e agli agenti di polizia che lo invitavano a desistere nell’intento ha risposto minacciandoli: «Io faccio come c...o mi pare sono Rambo, se non mi lasciate in pace vi spacco la faccia». La notte scorsa, mezzora dopo la mezzanotte, gli uomini delle Volanti sono intervenuti presso l’ospedale regionale di Torrette dove era stato segnalato un individuo che voleva insistentemente entrare, sostenendo di voler trascorrere la notte in quella struttura sanitaria.Giunti sul posto, gli agenti l’hanno subito identificato: era un crotonese di 58 anni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona. Invitato ad allontanarsi, l’uomo - di corporatura molto robusta ma basso - si è rivolto ai poliziotti dicendo loro: «Io faccio come c... o mi pare sono Rambo, se non mi lasciate in pace vi spacco la faccia». Quindi è stato invitato di nuovo a calmarsi. Ma ancora niente. Così gli agenti sono stati costretti a contenere l’irrequietezza di quell’uomo con le tecniche di autodifesa e lui, continuando nel suo atteggiamento molto ostile, ha tentato goffamente di colpirli con uno schiaffo e poi con un calcio. Accompagnato in Questura, il crotonese è stato quindi denunciato per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Dopo i soggetti che si ispiravano a Batman, Spiderman e Wolverine, questa volta gli agenti della questura di Ancona hanno dovuto, con molta pazienza, confrontarsi con un uomo che si riteneva essere Rambo. I poliziotti gli hanno dovuto spiegare che l’ospedale non è un albergo e farlo tornare dunque alla realtà.