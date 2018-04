Minaccia di lanciarsi dal terzo piano: salvato in extremis da soccorritori e carabinieri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Minaccia di lanciarsi nel vuoto dal terzo piano e solo il tempestivo intervento dei soccorsi ha consentito di salvarlo. E' accaduto questa mattina attorno alle 3 in uno stabile neipressi del parco della Cittadella. Protagonista della vicenda un trentenne di origini straniere non nuovo ad episodi di questo tipo. Sul posto sono intervenuti due mezzi dei Vigili del Fuoco, l'automedica del 118, la Croce Gialla di Ancona e una pattuglia dei Carabinieri. All'arrivo dei soccorsi il trentenne che nel frattempo si era anche annodato al collo un cavo di una antenna ha preferito mettere da una parte i cattivi pensieri. Una volta sceso dal terzo piano il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale regionale di Torrette per gli accertamenti del caso.