Minaccia con un coltello gli ospiti della comunità di recupero: arrestato

ANCONA - Continuano i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ancona. Nel weekend appena trascorso sono state dispiegate 32 pattuglie che hanno setacciato tutto il territorio. Ammontano a più di 200 le persone identificate e a 70 i veicoli controllati.Nel corso dell’attività di pattugliamento la Stazione Carabinieri di Poggio ha tratto in arresto, in esecuzione di un odine del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un uomo di origine campana di 42 anni. Lo stesso, affetto da dipendenza patologica di sostanza stupefacente, sebbene destinatario di una misura alternativa e più precisamente dell’affidamento in prova, si è reso più volte protagonista presso la Comunità terapeutica di Massignano di diverse condotte violente nei confronti di altri ospiti (in un episodio brandendo anche un coltello da cucina), tali che hanno costretto il tribunale di sorveglianza a sospendere la misura alternativo e disporre l’accompagnamento presso l’Istituto carcerario di Montacuto.