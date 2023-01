Migranti, parlano le associazioni: «Dalle 70 alle 100 domande d'asilo pervenute alla Questura di Ancona»

ANCONA- «Pensiamo che attualmente i richiedenti asilo presenti ad Ancona, che hanno presentato la domanda in Questura siano più o meno una cifra »che va dalle 70 alle 100 persone, un numero che »varia perché nel frattempo ci sono stati anche degli accoglimenti». Lo ha riferito l'Ambasciata dei Diritti Marche, che è un'Associazione Onlus, in un incontro con la stampa riguardante l'ordinanza emessa dal Tribunale di Ancona sul ricorso presentato in difesa di un migrante 27enne che ha chiesto protezione internazionale.

Il report

Il Tribunale «obbliga la Questura a 'formalizzare la ricezione della domanda di protezione internazionale entro 5 giorni dal provvedimento». Secondo l'Ambasciata dei Diritti Marche, la disposizione del Tribunale di Ancona potrà avere «sicuramente degli effetti a livello nazionale, perché mette un punto fermo su alcune questioni e cioè che non è rimandabile né l'accoglienza né l'avvio della procedura di protezione internazionale».