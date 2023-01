Mamma di 20 anni in fuga dalle Nigeria via Libia: «Dopo tre tentativi non avevo altre scelte: ritentare la strada del mare, voglio una vita»

Arriveranno al porto di Ancona domani sera. Tra i 37 migranti salvati in mare da Sos Mediterranee, lo scorso 7 gennaio, e saliti a bordo della Ocean Viking c'è Ada (non di fantasia, ndr): viene dalla Nigeria e ha 20 anni. Aveva già provato tre volte a fuggire su una imbarcazione di fortuna, come racconta lei stessa a Sos Mediterranee. Questa è la quarta. Il suo sorriso a bordo nasconde un mondo di dolore, dopo 5 anni trascorsi in Libia. «Quale altra scelta mi era rimasta?» racconta dopo aver lasciato il suo paese a 15 anni, dove ha una figlia ma non ha più i genitori. È rimasta intrappolata in Libia dove racconta di essere stata rapita e imprigionata. Il pericolo lo aveva messo in conto: «Voglio essere libera, voglio una vita, costruire un futuro per mia figlia, non voglio più essere sola».

Tre volte detenuta

«Ho fatto ogni genere di lavoro ma la maggior parte delle volte non sono stata pagata. Ho tentato la fuga tre volte. La prima volta mi hanno detenuto per un mese, la seconda per tre mesi e l'ultima volta per una settimana. Piangevo tutti i giorni - racconta ancora -. Da me volevano un riscatto, ma non avevo nessuno a casa da poter chiamare. Ci davano solo un pezzo di pane al giorno e acqua salata da bere».