Paura sulla spiaggia di Mezzavalle, soccorse via mare 32 persone: non riuscivano più a risalire il sentiero infangato del Conero

ANCONA - Troppo fango, troppa pioggia, sentiero impraticabile per il maltempo: paura sulla spiaggia di Mezzavalle, soccorse 32 persone. I sommozzatori e il Nucleo Nautico dei Vigili del fuoco di sono intervenuti nella spiaggia di Mezzavalle di Ancona per soccorrere un nutrito gruppo di persone che non riusciva a risalire lungo il sentiero che porta alla strada provinciale del Conero, reso scivoloso della pioggia.

Una fase delle operazioni di soccorso

Tre distinti interventi via mare

Le 32 persone - un gruppo eterogeno di ragazzi, donne e uomini - sono state prelevate dalla spiaggia con i gommoni dei Vigli del fuoco, che hanno effettuato tre interventi distinti visto il numero elevato, e portate al molo della spiaggia di Portonovo.