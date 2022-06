Affonda un motoscafo, paura a Mezzavalle: salvati due cugini che erano a bordo

ANCONA - Momenti di paura ieri al largo di Mezzavalle dove due cugini, 48 anni di Castelfidardo lei, 42 di Porto Recanati lui, sono affondati con il motoscafo. La coppia era partita alle 11 dalla Lega Navale di Porto Recanati, all’altezza di Mezzavalle lui ha fatto un tuffo e quando è risalito sull’imbarcazione la compagna di viaggio si è accorta di un velo d’acqua si è era formata e non defluiva dalla canaletta.

Paura sul motoscafo

Tutto in un flash: non hanno fatto in tempo a lanciare l’allarme che la barca è affondata. I due sono stati soccorsi dai fratelli Andrea e Daniele Burini che a Castelfidardo gestiscono “Andrea Specialità gastronomiche Srl”. Dalla loro imbarcazione hanno assistito alla scena. Su indicazione della Guardia costiera, hanno accompagnato la coppia fino a Portonovo. Una nota di merito per i due cugini, che hanno avuto la prontezza di riflessi di staccare il serbatoio mentre la barca si inabissava, scongiurando un danno ambientale.

