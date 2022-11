Pioggia e freddo crescente, le previsioni meteo non lasciano scampo (anche) alle Marche: sarà un weekend d'inverno

Sabato coperto con possibile pioggia serale, domenica solo pioggia. Freddo crescente. Benvenuti nell'autunno più spinto (come del resto dovrebbe essere in questo periodo). Questo dicono le previsioni meteo della protezione civile delle Marche.

Per questo sabato è previsto cielo parzialmente nuvoloso per nubi stratificate medio-alte, con aumento delle nubi basse nel pomeriggio. Precipitazioni dalla serata brevi ed isolati piovaschi sulla costa meridionale. Temperature in diminuzione in particolare nei minimi. Venti nord-occidentali di brezza tesa o moderati lungo la costa, per disporsi dei quadranti orientali dalla serata. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento in serata



Previsioni per domenica

Cielo irregolarmente nuvoloso con aumento delle nubi cumuliformi nel pomeriggio. Precipitazioni dalla tarda mattinata rovesci sparsi in arrivo dal mare più insistenti sul settore collinare e costiero centro-meridionale

Temperature: in diminuzione in particolare nei massimi. Venti sud-orientali di brezza tesa o moderati lungo la costa.

Mare mosso.

Previsioni per lunedì

Cielo irregolarmente nuvoloso o nuvoloso per alternanza di nubi cumuliformi a schiarte più frequanti nel pomeriggio.

Precipitazioni brevi rovesci sulle zone collinari e costiere centro-meridionali in esaurimento in mattinata. Temperature in lieve diminuzione le minime e stazionarie le massime. Venti di brezza leggera sud-occidentali al mattino per disporsi da nord-ovest nel pomeriggio e intensificare fino a vento moderato lungo la costa

Mare:poco mosso al mattino e mosso nel pomeriggio