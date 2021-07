Tromba d'aria in Adriatico, la spiaggia di Falconara sferzata dalla furia del vento

FALCONARA - Il maltempo, annunciato dalle previsioni, si è abbattuto sulle Marche. Forti piogge e vento su tutta la regione in particolare lungo la costa.

Colpita soprattutto Falconara dove in tarda mattinata si è abbattuta una tromba d'aria che ha sferzato il litorale e alcuni stabilimenti balneari. La conta dei danni è in corso.

Come in corso sono controlli sulla vicina linea ferroviaria adriatica dove la furia del vento ha fatto finire alcuni lettini, non è escluso che possano esserci rallentamenti sulla circolazione.

