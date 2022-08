ANCONA - «Torni presto il leone che è sempre stato» si augura Roberta Fileni, vicepresidente dell’azienda avicola di famiglia, leader nella produzione di pollo bio. Il coro di supporto e sostegno al decano degli industriali marchigiani, Francesco Merloni, si fa sentire forte e più sentito che mai. L’ingegnere, fondatore del gruppo Ariston, è incorso in un incidente mentre si trovava in vacanza nella sua residenza in Sardegna. Una brutta caduta che l’ha costretto al trasporto in elicottero all’ospedale di Torrette.

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Paura per Francesco Merloni, l'industriale a Torrette



Le condizioni



Il decorso procede bene, c’è un cauto ottimismo da parte dei medici sul recupero, anche se non si parla ancora di dimissioni. Merloni è ricoverato nel reparto di Medicina d’urgenza diretto da Aldo Salvi. È considerato fuori pericolo, ma visti anche i suoi 97 anni, dovrà essere monitorato attentamente. La notizia dell’infortunio ha raggiunto i tanti amici che subito si sono prodigati ad inviare messaggi di vicinanza e auguri di pronta guarigione. Il segretario del Pd Enrico Letta è corso al suo capezzale a Torrette.



La solidarietà



Merloni già una volta ha fatto sussultare tutti quando durante la prima ondata del Covid ha contratto il virus. Ma grazie alla sua fibra coriacea è riuscito a sconfiggerlo, nonostante l’età. E anche stavolta il mondo degli industriali fa il tifo per lui: «Sono certo che, vista la stoffa, potremo avere a breve notizie circa le sue dimissioni dall’ospedale - afferma Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona - e ci auguriamo tutti di rivederlo presto in una della tante occasioni a cui non manca mai di presenziare». Tra le ultime partecipazioni, infatti, non poteva certo mancare alla convention della Fondazione Merloni svoltasi a giugno scorso al Seebay di Portonovo. «Con enorme piacere faccio i migliori auguri all’amico Francesco - afferma l’imprenditore Adolfo Guzzini - che ha sempre dimostrato una grande capacità di reagire, e anche questa volta dovrà mettere in campo quella determinazione nel mantenere il comando della nostra regione nel mondo imprenditoriale».

Gli industriali marchigiani, dunque, si stringono attorno alla famiglia Merloni per trasmettere un intenso messaggio di incoraggiamento con l’auspicio di superare anche questo momento di difficoltà. «Sono molto dispiaciuta di quanto accaduto all’ingegnere - afferma Annarita Pilotti, presidente di Assocalzaturifici e manager di Loriblu - mi auguro che possa tornare presto in carreggiata, come imprenditore e come uomo. Un abbraccio alla mia cara amica Mariapaola».

L'affetto



L’affetto della comunità degli imprenditori marchigiani viene dal grande rispetto e il riconoscimento di una vita trascorsa alla guida del mondo economico e politico marchigiano e non solo. «Francesco Merloni è un esempio per tutti noi - riprende Roberta Fileni - un uomo con una capacità di lettura di ciò che succede nelle Marche e in Italia veramente straordinaria. Sicuramente lo rivedremo presto nel suo ruolo di guida». «E’ il padre e mentore dell’industria marchigiana - rimarca il presidente di Confindustria Ancona - e a lui mi rivolgo ogni qualvolta mi trovi a dover prendere decisioni importanti all’interno dell’associazione. Quindi sono felice di augurargli un pronto ritorno in pista».