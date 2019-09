Mercoledì riaprono gli asili nido per 126 bambini vaccinazioni in regola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARA - Riaprono mercoledì 4 settembre gli asili nido comunali per i bambini da zero a tre anni: La Sirenetta di via Flaminia, lo Snoopy di via Emilia e L’Aquilone di via Quasimodo a Castelferretti. Sono 126 in totale gli iscritti, un numero che corrisponde ai posti totali disponibili: 48 i bambini accolti da La sirenetta, 40 quelli che hanno trovato posto a L’Aquilone e 38 gli iscritti allo Snoopy. Alle tre strutture comunali si affiancano due asili nido domiciliari (privati), presenti uno in via Piemonte a Palombina Vecchia e uno in via Vespucci a Castelferretti.Stando alla comunicazione dell’Asur, tutti gli iscritti agli asili nido comunali sono stati vaccinati, come previsto dalla legge 119 del 2017. In base all’accordo tra la Regione Marche e l’Asur Marche, è la stessa Azienda sanitaria a comunicare agli enti competenti (in questo caso il Comune) le informazioni sulla regolarità vaccinale.«Gli asili nido sono un fiore all'occhiello del nostro Comune – dice la vicesindaco Yasmin Al Diry, con delega alle Politiche scolastiche ed educative – perché garantiscono importanti servizi socio-educativi, come sostenere ed affiancare le famiglie nel compito di assicurare le condizioni migliori per la crescita dei bambini nella fascia di età 0-3, promuovere il benessere psicofisico del bambino e contribuire alla formazione dell’ identità personale e sociale».Per offrire un supporto ulteriore alle famiglie dei bambini più piccoli (di età compresa tra zero e sei anni) il Comune e la cooperativa Cooss Marche portano avanti il progetto Be Sprint, avviato all’inizio dell’anno.Sono già in calendario per il 22 ottobre e per il 19 novembre i prossimi due incontri con l’equipe multidisciplinare: al Centro Metropolis di via Leopardi 4 saranno a disposizione dalle 10 alle 16 una pedagogista, una logopedista e una nutrizionista. Gli incontri avverranno su prenotazione telefonando ai numeri 3346555930 (pedagogista), 3282540662 (nutrizionista) e3478349110 (logopedista) dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17. Sono in programma anche due incontri a tema, uno con un pediatra e uno con nutrizionista e logopedista. «Ne approfitto per ringraziare – conclude la vicesindaco Al Diry – tutte le educatrici, la coordinatrice pedagogica del progetto Be Sprint Chiara Carducci e la nostra preziosissima Simonetta Guidi per il loro egregio lavoro».