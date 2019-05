Mercatone Uno, dichiarato il fallimento: abbassate le saracinesche a Monsano

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONSANO - Un dramma più che una brutta sorpresa. Anche gli oltre 30 lavoratori della Mercatone Uno di Monsano che ieri mattina si sono recati al lavoro presso il punto vendita hanno trovato le serrande abbassate e le porte chiuse come gli altri 1800 lavoratori occupati negli altri 54 punti vendita in Italia. Rabbia, lacrime, sconcerto e profonda amarezza tra i trenta dipendenti del Marcatone Uno di Monsano che, tra l’altro, era uno dei negozi che non aveva un andamento negativo ed era visitato quotidianamente da centinaia e centinaia di clienti.