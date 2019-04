Mercatini e sosta selvaggia le ambulanze non passano Due episodi da brivido

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Isola pedonale off limits per i mezzi di soccorso, costretti a fare lo slalom fra furgoni del carico e scarico e auto parcheggiate in doppia fila. È il prezzo da pagare alla sosta selvaggia che, in giorni di eventi, come la manifestazione floreale andata in scena nel weekend scorso in pieno centro, diventa più ingestibile che mai. Colpa di chi posteggia senza regole, ma anche di controlli carenti.