Melloul Fatah non risponde alle domande del Gip: il presunto assassino di Klajdi sceglie il silenzio

ANCONA- Ha scelto il silenzio Melloul Fatah, il presunto assassino di Klajdi Bitri, davanti al Gip per l'interrogatorio di garanzia dopo la morte del 23enne albanese di domenica scorsa. Si è avvalso della facoltà di non rispondere in relazione al delitto avvenuto con una fiocina durante una lite a Sirolo che ha lasciato sgomento in tutta la comunità.

L'interrogatorio



L'interrogatorio si è svolto nel carcere di Montacuto, dove il 27enne è rinchiuso dall'alba di lunedì. Melloul è stato assistito dall'avvocato Sabrina Stefanelli.