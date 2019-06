Medici in prestito per l’emergenza di Oncologia all'ospedale di Senigallia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Oncologi in arrivo dagli ospedali di Jesi e Fabriano per tamponare l’emergenza venutasi a creare nel reparto cittadino. È la soluzione provvisoria trovata dal sindaco Maurizio Mangialardi e dal direttore dell’Area vasta 2 Giovanni Guidi. Giovedì il primo cittadino ha ricevuto in Municipio il nuovo direttore che si è insediato martedì scorso. Al centro dell’incontro la pianificazione delle varie iniziative in programma nei prossimi giorni, a partire dalla conferenza dei sindaci dell’Area vasta che vedrà la presenza del direttore generale dell’Asur Alessandro Marini e del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli.