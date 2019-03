McDonald’s: giovedì apre il ristorante a Fabriano Nel locale lavorano 30 persone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FABRIANO - Conto alla rovescia ormai finito. Aprirà giovedì 21 marzo il ristorante McDonald’s di Via Dante a Fabriano in cui lavoreranno circa 30 persone, molte delle quali selezionate durante la tappa del McItalia Job Tour che si è svolta nel mese di febbraio.Il ristorante, dotato di 170 posti a sedere, presenta uno dei modelli di McDrive tra i più recenti: lo stile moderno della struttura e la corsia ancora più funzionale consentono ai clienti di ordinare e pagare direttamente dalla propria auto in maniera più efficace e veloce.Presente anche il McCafé, uno spazio ideale per una colazione o una pausa: McCafé offre ai clienti la possibilità di gustare con calma un caffè di qualità e un’offerta varia di soft drink e prodotti da forno. Tutto questo in un ambiente costruito all’insegna del comfort, del calore e dell’accoglienza.Il ristorante è dotato di chioschi digitali self-service grazie ai quali sarà possibile accomodarsi dove si desidera e aspettare che i prodotti acquistati vengano serviti al tavolo dal personale McDonald’s. I clienti che sceglieranno di ordinare tramite chioschi digitali potranno inoltre personalizzare alcune ricette, modificando le quantità degli ingredienti.Per i più piccoli, il ristorante mette a disposizione un’area family, dove divertirsi in piena sicurezza e un corner con tavoli digitali dedicato alla celebrazione delle feste di compleanno.Il ristorante di Fabriano, in Via Dante, è aperto tutti i giorni dalle 7:00 alle 0:00, con orario prolungato il venerdì e il sabato fino all’1:00. La corsia Drive è attiva tutti i giorni dalle 7:00 alle 2:00, il venerdì e il sabato 24 ore su 24.