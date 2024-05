Lite ad Ancona. Mattonata in testa, chiede aiuto e viene denunciato: il mese scorso aveva ricevuto un divieto di ritorno nel comune dorico

ANCONA - Prima ha ricevuto una mattonata in testa (fortunatamente di striscio), poi è stato denunciato perché pur avendo ricevuto un divieto di ritorno nel comune di Ancona si trovava nel capoluogo dorico. Dalla padella alla brace. I poliziotti sono intervenuti nella nottata, intorno alle ore 1.00, a seguito di segnalazione di una lite tra due cittadini nei pressi di via Montebello ad Ancona. Giunti sul posto i poliziotti prendevano contatti con chi aveva effettuato la richiesta d'intervento, un italiano di circa 37 anni, senza fissa dimora, il quale riferiva che mentre si trovava in zona veniva aggredito da un altro uomo che gli scagliava contro un mattone. Il mattone lo aveva sfiorato all'altezza dell'orecchio, fortunatamente non colpendolo gravemente.

Accusato un altro senza fissa dimora

Il giovane, prima dell' intervento dei poliziotti si alzava allo scopo di ingaggiare una lite con l'aggressore che tuttavia si dava alla fuga. Riferiva inoltre di conoscere il presunto aggressore: un nigeriano, anch'egli senza fissa dimora. I poliziotti allertavano sul posto personale sanitario che lo trasportava nell locale Ospedale per le cure del caso.

Dagli accertamenti effettuati dai poliziotti l'italiano risultava inottemperante al divieto di ritorno dal comune di Ancona emesso dal Questore Capocasa solo un mese fa. Per tale motivo il 37enne è stato denunciato all autorità giudiziaria.