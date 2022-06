Malore mentre fa il bagno, turista si accascia in acqua e muore

SENIGALLIA - Un turista emiliano di circa 80 anni è morto a Marzocca mentre stava facendo il bagno. L'uomo è stato colto da malore e si è improvvisamente accasciato in acqua: i bagnanti che hanno assistito alla scena sono accorsi per portarlo immediatamente a riva mentre venivano allertati i soccorsi. Sul posto sono arrivati gli operatori del 118 che hanno cercato di rianimare lo sfortunato turista mentre allo stadio di Marzocca è atterrata anche l'eliambulanza. Ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Il dramma si è consumato nello specchio di Adratico antistante l'hotel Rex a Marzocca. Il corpo è stato trasportato all'obitorio dell'ospedale di Senigallia.