Marocchino minaccia di gettarsi sotto a un treno linea adriatica bloccata

ANCONA - Allarme ieri sera intorno alle 23 alla stazione ferroviaria di Ancona con un marocchino di 32 anni che ha chiamato i carabinieri dicendo di volersi lanciare sotto un treno. E' stata immediatamente allertata anche la Polfer con la linea ferroviaria adriatica che è stata subito bloccata sia in entrata che in uscita con l'uomo che è stato rintracciato lungo un binario. Il marocchino che è stato poi portato negli uffici della Polfer e quindi grazie anche all'intervento della Croce Gialla al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.