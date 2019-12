In spiaggia come d’estate: il bagnino siede in acqua il giorno di Natale

SENIGALLIA - C’è chi il giorno di Natale si è concesso un bagno in mare e chi si è fatto immortalare in costume. Insomma il mare e la spiaggia di velluto attirano sempre anche quando le temperature non invogliano molto a tuffarsi in acqua e nemmeno a spogliarsi. Da Marina di Montemarciano gli auguri Marco Mengucci, titolare dei Bagni Heidi, li ha voluti fare con i piedi in acqua, seduto in costume e con il cappellino di Babbo Natale in testa per contestualizzare lo scatto che, altrimenti, sarebbe apparso come una vecchia foto estiva rispolverata per l’occasione.



«Buon Natale ragazzi – ha scritto dai Bagni Heidi il giorno di Natale Marco Mengucci - consegne in giro per il mondo fatte. Una piccola sosta rinfrescante dopo una lunga nottata di corsa sui tetti e si riparte per la Lapponia per fare festa». A Senigallia dalla spiaggia del lungomare Mameli un balletto improvvisato con pantaloncini e maglietta, immancabile sempre il cappello di Babbo Natale, per lo staff dell’Albergo Orso Bo. A Marzocca una coppia di ragazzi immortalata da alcuni passanti mentre si spoglia e si concede un bagno in mare.



La temperatura non era eccessivamente rigida. È stato un Natale molto mite ma è pur sempre inverno e l’acqua, a detta di chi ha improvvisato bagni o passeggiate, non era affatto calda. Come tutti gli anni a Natale c’è chi un tuffo fuori stagione se lo concede e il più delle volte non passa inosservato. C’è anche chi in spiaggia ha allestito un albero di Natale. © RIPRODUZIONE RISERVATA