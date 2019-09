Altro che divisione Marina e Montemarciano quarantenni uniti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTEMARCIANO - I 40enni hanno unito Marina e Montemarciano e per la prima volta hanno festeggiato insieme il traguardo degli “anta”. Si sono ritrovati alla Tenuta Villa Colle Sereno di Montemarciano venerdì sera Marco Valeri, Silvano Perrone, Monia Garbini, Silvia Colaianni, Lucia Cotichini, Cristina Sfasciotti, Simone Paolinelli, Valentina Antonucci, Daniele Marinangeli, Dania Petrini, Roberto Sabbatini, Paola Ascani, Mirco Ragaglia, Simona Zannoli, Stefano Frulla, Stefano Bosi, Emily Iavasile, Francesco Catalani, Paolo Giaccani, Diego Arcangeli, Silvia Brunetti, Roberto Carletti, Paolo Ceccarelli, Riccardo Baldoni, Alessio Gaspari, Chiara Gioacchini, Milena Marcosignori, Gessica Polinori, Emanuela Pellegrini, Fabrizio Rocchetti, Marco Sanchioni, Lorenzo Stimilli, Luca Pistelli e Michele Rosi.La frazione di Marina e il centro di Montemarciano nel quotidiano sono due realtà distinte, quasi come si trattasse di comunità lontane, tanto che di solito le ricorrenze ognuna le festeggiava in maniera autonoma.Per i nati del 1979 però non aveva senso brindare al traguardo dei 40 anni separati, in base al luogo di residenza. Abitano tutti nel Comune di Montemarciano, chi nel centro chi a Marina, e insieme hanno voluto salutare i trenta e dare il benvenuto agli “anta” intorno ad una tavolata. Grande il successo dell’iniziativa, a cui ha preso parte il consigliere comunale Silvano Perrone. L’idea di riunire tutti è stata di Marco Valeri, il barbiere di Montemarciano, e dell’amica impiegata Silvia Brunetti.