69enne si è impiccato a una ringhiera La scoperta choc della moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINA DI MONTEMARCIANO - Dramma ieri sera a Marina di Montemarciano, dove una persona è stata trovata impiccata. L’allarme è scattato attorno alle 21, in via Po. La scoperta choc della moglie, 66 anni, che ha visto il marito 69enne impiccato a una ringhiera. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto si sono portate le ambulanze inviate dalla centrale operativa del 118, ma purtroppo ormai non c’era più niente da fare. I medici e il personale sanitario non hanno potuto fare altro che accertare il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Montemarciano, per raccogliere i primi indizi utili a ricostruire la dinamica della tragedia. Tutto lascia pensare al suicidio, l’uomo è stato trovato impiccato. Le indagini dei militari dell’Arma diranno se è confermato che si tratti di un gesto estremo, ed eventualmente le motivazioni che lo hanno spinto al suicidio.