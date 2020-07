Il Marina Calcio piange l'ex presidente Barigelletti: «Ciao Fra’, ti porteremo in trasferta»

MONTEMARCIANO - Lutto in casa del Marina Calcio per la scomparsa del suo ex presidente Franco Barigelletti. La notizia è rimbalzata in paese ieri mattina, suscitando grande commozione in chi lo ha conosciuto e soprattutto tra i dirigenti e i giocatori della società sportiva, dove Barigelletti - 86 anni - ha lasciato un’impronta indelebile come dirigente, ma soprattutto come persona.

Figura storica del calcio locale, fondatore ed ex presidente della società Marina Calcio, combatteva da qualche anno contro una malattia che aveva intaccato il fisico robusto e la sua tempra da combattente. Si è spento giovedì sera: alla camera ardente, allestita alla Casa funeraria Pieroni di Falconara, il saluto di parenti e amici prima del funerale, che sarà celebrato oggi alle 15 nella chiesa di Santa Maria della Neve. Franco lascia nel dolore la moglie Adua Guerri, i figli Annalisa e Nicola, il genero Giuseppe, il nipote Francesco e i parenti tutti. Lascia soprattutto la sua società, con dirigenti e giocatori che oggi si stringono alla famiglia con commozione e profonda vicinanza.

«La mattinata grigia piovosa e fredda non lasciava presagire niente di buono - scrive la società biancoazzurra in un post sui social - Ci ha lasciati Franco Barigelletti. Franco ha lasciato un segno profondo, forte, incisivo. Dirigente fin dalla prima ora, dal 1965, con la nascita della Sagra del Pesce, poi dal 1970 con la squadra a Marina è stato sempre in prima linea fino ben oltre gli anni 2000, quando alcuni fastidi fisici hanno cominciato a minare il suo entusiasmo. Da febbraio del 1973 fino a marzo 1974 è stato presidente, poi una serie interminabile di vice presidenze, di incarichi come direttore generale, ma il ruolo che lo gratificava di più è stato fare il direttore sportivo. Il contatto con i giocatori lo inebriava - ricordano i collaboratori - la ricerca e la scelta degli allenatori, i sondaggi per portare i giocatori a Marina, ma poi quella passione morbosa per i giovani del settore giovanile che seguiva sempre personalmente e che lasciava al suo fido di tante battaglie Cesare Piersantelli, la guida dei giovani. Si fidava solo di Cesare. Poco incline alle smancerie, era uno pratico che ragionava con i fatti: 45 anni di traccia indelebile».

Barigelletti ha certamente lasciato un’impronta umana e sportiva importante nella sua società ma anche in tutto il paese. «Ciao Fra’ - lo saluta il suo Marina Calcio - oggi il Marina Calcio piange, forse piangerà ancora per molto. Poi la rabbia lascerà il posto alla vita che continua, ma il tuo ricordo incancellabile sarà sempre con noi. Anzi ricominceremo a portarti anche in trasferta. Buon viaggio Franco».

