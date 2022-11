LORETO - Aveva allestito una vera e propria serra di marijuana in casa: 17 piantine, che crescevano rigogliose grazie ai raggi ultravioletti di una speciale lampada, a concimi particolari e a prodotti specifici. Il pusher dal pollice verde aveva già fatto essiccare altri 130 grammi di “erba”. Se davvero erano destinate allo spaccio, lo stabilirà il giudice, anche sulla base dell’esame del principio attivo contenuto nello stupefacente sequestrato. Per ora il 29enne, residente a Loreto, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è stata messa a segno martedì dai carabinieri della Compagnia di Osimo e della stazione di Loreto. Stando alle informazioni trapelate, da giorni i militari avevano messo nel mirino il giovane: ne controllavano gli spostamenti e le frequentazioni perché sospettavano che avesse messo in piedi un giro di smercio di stupefacenti, considerati anche i suoi precedenti penali per droga. Così hanno organizzato una perquisizione nell’appartamento in cui vive, nella città mariana. Qui hanno trovato due serre, una vuota in una soffitta, l’altra piena di piantine di cannabis che crescevano in uno stanzino buio, illuminato soltanto da lampade Uvb. Le piante e i 130 grammi di erba essiccata sono state sequestrate insieme a tutto il kit per la coltivazione illegale, ma visto che non sono state trovate altre tipologie di droga né bilancini di precisione, per il 29enne non è scattato l’arresto, ma la denuncia a piede libero.