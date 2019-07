Maria Teresa e Silvano sposi dopo 30 anni insieme Le nozze all'Opera Pia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SENIGALLIA - Fiori d’arancio all’Opera Pia per i vecchi gestori del ristorante Tersil. Dopo trent’anni insieme Silvano Biagetti e Maria Teresa Arista sabato sono convolati a nozze. Lui ha 67 anni, lei ne ha 75 e vive nella casa di riposo di via Cavallotti dove il marito va trovarla più volte al giorno. Silvano lavora come camionista mentre Maria Teresa è in pensione. Insieme, dal 1985 al 1994, hanno gestito il ristorante Tersil in via Galilei al Ciarnin. La trattoria dei camionisti molto conosciuta per la cucina genuina, chiusa da tempo. Lui di Barbara, lei di Fossombrone, hanno trascorso gran parte della vita a Senigallia. Nemmeno la malattia è riuscita a separarli. Maria Teresa, avendo bisogno di cure costanti, si è dovuta trasferire all’Opera Pia dove il suo amato Silvano sabato l’ha sposata. A celebrare l’unione è stato il sindaco Mangialardi.