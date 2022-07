ANCONA - Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare lì da te. E mentre frulla in testa il tormentone estivo di Luca Carboni, il portafogli si alleggerisce. Mai quanto a Portonovo, però.

Infatti Numana, Sirolo e Senigallia si confermano spiagge più approcciabili se paragonate alla baia dove una giornata di mare può toccare vette di 100-140 euro, contro i 70-80 dei colleghi della riviera del Conero. O i 60-70 di Senigallia. Il conto comprende: ombrellone-due lettini, parcheggio, pranzo e aperitivo.

Il confronto



Anche quest’anno Portonovo detiene il primato di spiaggia esclusiva. La baia vip richiama turisti da tutta Italia e dall’estero. Ma per i local è diventata quasi intoccabile per via dei prezzi. Dunque il tema è: come si giustifica una spesa così elevata? Alla domanda, gli operatori fanno quadrato. «Non discuterei del prezzo in sé - afferma Filippo Borioni dei Bagni 77 di Senigallia - ma del rapporto qualità prezzo. Se a Portonovo è garantito uno standard di livello, i prezzi sono più che giustificati». «Non ci vedo nulla di strano - ribatte Daniela Stortini, titolare dello stabilimento Da Roberto a San Michele - il posto è esclusivo e la clientela cerca quel tipo di prodotto». Insomma, se si vuole godere del privilegio di andare al mare in una baia dalla bellezza indiscutibile, e allo stesso tempo gustare piatti di mare cucinati da chef rinomati, è chiaro che il prezzo sale. «Nessuno si lamenta dei 100 euro spesi da Cedroni al Clandestino - incalza Borioni - sono la qualità e il servizio a fare la cifra».

Le cifre

A grandi linee, facendo una botta di conti, Senigallia è la destinazione più abbordabile. Ombrellone e due lettini in media costano 20 euro. Parcheggio tariffa giornaliera 8 euro. Menù per tutte le tasche: dai 25 ai 40 euro, calcolando un pranzo da due portate (un primo e una frittura), calice di vino e bottiglia d’acqua. Anche sugli aperitivi il ventaglio delle offerte è molto ampio: dal semplice calice di vino a 4 euro allo spritz con stuzzichini al seguito a 8 euro. Numana e Sirolo viaggiano praticamente in coppia e nel ranking si attestano a metà, più care di Senigallia e meno esose di Portonovo. A Numana un ombrellone con due lettini viaggia tra i 20 e i 25 euro, Mentre a Sirolo 25 euro. Il costo di un pranzo è più o meno in linea con Senigallia, la forbice di prezzo oscilla tra i 30 e i 40 euro. Sui Parcheggi Numana è senza dubbio la più competitiva: il giornaliero è 12 euro, ma i turisti possono utilizzare il Parcheggio Adriatico a 3 euro al giorno e poi raggiungere la spiaggia con la navetta gratuita. Mentre a Sirolo non c’è tariffa agevolata per il park giornaliero, ma solo quella oraria a 1,10 euro (in pratica una giornata può costare sui 10 euro). L’aperitivo va dai 4 ai 6 euro a persona.

I servizi

La differenza, però, la fa i servizi. Senigallia vince a mani basse: spiagge ampie, accesso per i disabili, campi da beach volley, beach Soccer, beach tennis. Aree per bambini, spiagge attrezzate per i cani. Anche Numana, sull’offerta al turista, si difende bene. Specie sul litorale sud, da Marcelli in direzione Scossici dove praticamente ogni stabilimento è attrezzato con ogni tipo di intrattenimento da spiaggia: dai campi per praticare i classici sport estivi ai giochi per bambini. Offerta che, per ovvi motivi di spazio, manca del tutto a Sirolo. Ma basta voltare lo sguardo sul contesto naturale in cui si inseriscono le spiagge per essere più che appagati.