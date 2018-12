Marcialonga d'autunno La carica â€‹dei cinquecento Ecco tutti i premiati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FALCONARa - Sono stati 500 i partecipanti alla 30esima Marcialonga d’Autunno, intitolata per il secondo anno consecutivo al consigliere comunale Sandro Barchiesi, scomparso nel 2013, che si è svolta questa mattina dalle 9 con partenza dallo Stadio Roccheggiani e due percorsi, la gara di 12,240 chilometri valida come Gran Prix Marche Fidal e la passeggiata ludico motoria di 5 chilometri, da affrontare anche come percorso di nordic walking. Le premiazioni alle 11.30 sul palco dello stadio Roccheggiani. A consegnare premi e onorificenze agli atleti, annunciati da Tarcisio Pacetti del Gruppo Amici per lo Sport, sono stati gli assessori Valentina Barchiesi (figlia del compianto politico falconarese cui era intitolata la gara), Clemente Rossi e Marco Giacanella, oltre a Domenico Spadaro dell’Atletica Falconara, che ha organizzato l’evento in collaborazione con il Comune e il Gas. Per le donne, le vincitrici assolute della gara di 12,340 km sono state Ilaria Sabbatini (primo posto), Valeria Baldassarri (secondo) e Denise Tappatà (terzo), per gli uomini Luigi Del Buono, Ousseynou Fall Diop e Leonardo Uberti, rispettivamente primo, secondo e terzo classificato. Sabbatini e Del Buono si sono aggiudicati un weekend a bordo della nuova Volkswagen T-Roc offerto dalla concessionaria Via Vai della Baraccola. Per gli over 60, per la categoria femminile sono state premiate Carla Compagnoni, Maria Amalia Forte e Alberta Soccionovo, per gli uomini Pasquale Iezzi, Giovanni D’Amico e Gianfranco Pesaresi. Per i gruppi del Comitato regionale Marche i premi sono andati a Sef Stamura Ancona, Atletica Amatori Osimo e Altetica Civitanova, mentre per i gruppi fuori Crm i primi tre sono stati la Società Atletica Senigallia, il Gruppo sportivo Giannino Pieralisi e l’Upr Montemarciano. A tutti i partecipanti è stata consegnata la shopper del Sì Con Te di via Rosselli con prodotti del supermercato. Commoventi le parole dell’assessore Valentina Barchiesi e della sorella Silvia, giornalista televisiva, che hanno ricordato le iniziative sportive del padre Sandro e hanno ringraziato tutti i partecipanti. Da Domenico Spadaro dell’Atletica Falconara è invece arrivato un ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione della manifestazione.