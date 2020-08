Marche, guasto alla linea ferroviaria a Senigallia. Sulla linea Bologna-Ancona rallentamenti di 60 minuti

ANCONA - Rallentamenti di 60 minuti sulla linea ferroviaria Adriatica tra Bologna e Ancona. Secondo le notizie di Trenitalia, il traffico è rallentato per un guasto alla linea a Senigallia. Maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti per i treni in viaggio.

I treni direttamente coinvolti sono:

• FR 9803 Milano Centrale (7:05) - Ancona (10:13)

• FA 8810 Bari Centrale (5:30) - Milano Centrale (12:55)

• IC 604 Pescara (7:02) - Milano Centrale (13:37)

• IC 623 Bologna Centrale (8:00) - Lecce (16:51)

• ICN 757 Torino Porta Nuova (20:20) - Lecce (8:50)

• RV 2121 Bologna Centrale (6:32) - Ancona (9:18)

• RV 2128 Ancona (8:45) - Piacenza (13:10)

LEGGI ANCHE: Distanziamento sui treni, il vicepresidente di Italo: «Costretti ad annullare i convogli, la gente non troverà le sue corse»

LEGGI ANCHE: Orte-Falconara ad ostacoli, i progetti vecchi di 15 anni sono tutti da riaggiornare. Una corsa contro il tempo per il Recovery fund

Ultimo aggiornamento: 10:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA