Marche, scossa di terremoto all'alba â€‹Epicentro a 8 chilometri da Ancona

ANCONA - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 ha svegliato, questa mattina all'alba, molti marchigiani. L'epicentro, localizzato dall'Ingv nella zona Costa Marchigiana Anconetana, è stato registrato alle 6 e 12 ad una profondità di 8 km.Il terremoto è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Sebbene di magnitudo non molto forte, il terremoto è stato avvertito da molte persone che si sono risvegliate per la scossa. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.