Mare d'autunno nelle Marche, turisti e residenti si godono un'altra giornata in spiaggia sul Conero

Ultimo aggiornamento: 13:06

ANCONA - Le Marche cullate dal sole. Mentre in alcune regioni del Nord pioggia, vento e freddo fanno sentire che l'autunno è inoltrato, le nostre località si godono sole e temperatura calda.Non manca chi ne approfitta per un altro tuffo in mare, sperando che non sia l'ultimo di una bella stagione che ha allungato gli effetti fino ad oggi.E se a Senigallia c'è chi riapre gli ombrelloni, la Riviera del Conero e Portonovo sono meta di turisti e residenti nei centri limitrofi, tanto da far registrare quasi ovunque il tutto esaurito nei ristoranti.