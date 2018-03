Freddo, mareggiate e anche tanti disagi E sulle Marche ricompare la neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Doveva tornare il freddo ed è tornato. Doveva tornare la neve e all'interno in tutte le province delle Marche, riecco la neve, Burian bis o un altro nome, altro che primavera. Un mercoledì di pioggia e mareggiate lungo la costa, neve invece nelle zone interne con difficoltà di circolazione per la nuova ondata di maltempo che ha colpito la regione, situazione che era stata preannunciata dall'allerta meteo della Protezione civile regionale.Temperature giù, freddo e anche mareggiate che hanno colpito le spiagge di Marzocca e Senigallia, dove si è riunito il Coc per monitorare lo svilippo della situazione. Disagi anche ad Ancona con qualche allagamento nella zona della frana Barducci, qualche criticità anche a Porto San Giorgio.Ed è tornata anche la neve sia nell'entroterra della provincia di Ancona, a Ostra Vetere e Corinaldo, sia a Macerata nella zona di Camerino e soprattutto in provincia di Pesaro e Urbino, dove a causa di alcuni mezzi rimasti intraversati a causa della neve è stata chiusa e poi riaperta la SS73 bis «Bocca Trabaria».