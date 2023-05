«Ferrovia Orte Falconara fuori dal Pnrr»: il Pd protesta con un sit in alla stazione di Fabriano

FABRIANO -Un sit-in di protesta contro la lentezza dei lavori lungo la linea Ancona-Roma con il raddoppio dei binari atteso da troppo tempo. Teatro della protesta del Partito Democratico sarà la Stazione ferroviaria di Fabriano, al confine tra Marche e Umbria. «”La ferrovia Orte-Falconara procede spedita…” Queste le dichiarazioni del governatore Acquaroli e dell’assessore Baldelli per la linea Orte-Falconara, solo qualche mese fa. Dichiarazioni che rivelano un inganno vero e proprio, campagna elettorale permettendo». Così in una nota, Graziella Monacelli, segretaria del circolo Pd di Fabriano, nell’annunciare una manifestazione prevista venerdì alle 12. «Il raddoppio della Orte-Falconara è un’opera che serve al nostro territorio e per snidare i ritardi di questa destra il Pd Umbria e il Pd Marche chiedono di sapere se si intenda rinunciare ad un intervento strategico per entrambe le regioni. Anche per questo organizzano un sit-in al confine tra le due regioni, alla stazione di Fabriano» dichiara Monacelli.



Nel mirino dell’opposizione la tratta Ancona-Roma. Non poche le criticità denunciate, da anni, lungo questa linea che unisce Adriatico e Tirreno. Il circolo fabrianese del PD se la prende con l’attuale giunta regionale. «Il progetto Orte-Falconara viene inserito nel Pnrr per l’Italia con i relativi finanziamenti europei e dal 2021 la giunta Acquaroli oltre prendersi meriti non propriamente suoi non fa molto, salvo, come le recenti dichiarazioni del sottosegretario Rixi chiariscono, enunciare che “il progetto è troppo complesso ed i tempi troppo stretti” tanto da proporre che “sposteremo i fondi Pnrr su altri progetti”», conclude Graziella Monacelli nel presentare l’iniziativa di dopodomani. Secondo il Partito Democratico di Fabriano «al momento si registrano solo grandi pasticci sia sulla realizzazione dell’opera che sui cronoprogrammi, tanto più in questa campagna elettorale perpetua».