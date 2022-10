ANCONA - Per la prima volta nella storia, l’Italia ha una premier donna, in quota FdI. Il paradosso: nelle Marche, sempre a guida Fratelli d’Italia, per la seconda volta la Giunta esprime una sola quota rosa. Prima la leghista Giorgia Latini, ora la sua compagna di cordata Chiara Biondi. Morale: il rimpasto non è servito a bilanciare lo squilibrio. Il problema tuttavia viene da lontano. La tradizione marchigiana non prevede donne nelle più alte cariche.

APPROFONDIMENTI L'INTERVENTO La mission della Meloni e il cambio di stile di vita AL COLLE Governo, il giuramento dei ministri al Quirinale

O meglio le contiene, al minimo. Dal 1970 al 2015 risultano 227 uomini e 32 donne a scorrere i volti che si sono succeduti ai vertici di Consiglio e Giunta. Silvana Amati (Pci-Pds) è stata la prima presidente del Consiglio dal 1995 al 2000. Nel ‘90 organizzò il convegno “Quando lo Stato è donna” per chiamare a raccolta tutte le amministratrici, ma grandi passi avanti da allora non sono stati fatti. Anzi: anche se nei primi anni 80 c’era già, nell’Ufficio di presidenza, Malgari Amadei Ferretti (Pci), i ruoli apicali sono sempre stati pochi. L’elenco inchioda all’evidenza: Maria Cristina Cecchini (Rifondazione) nel 2000 era assessore a Formazione e Lavoro, Loredana Pistelli (Pd) alla Viabilità dal 2005 al 2008, Stefania Benatti (Pd) all’Istruzione (2008-2010). Dovuta parentesi: la repubblicana Luciana Sbarbati era membro del Parlamento europeo. Tornando alle logiche di Palazzo Raffaello, Loretta Bravi (Udc) è stata assessora al Lavoro dal 2015 al 2020. Paola Giorgi (Idv) è stata invece vicepresidente del Consiglio regionale e assessore al Turismo (2013- 2015) dopo Serenella Moroder (Idv-2010-2012).



L’affondo



In questo stesso periodo, con Spacca governatore, c’erano le assessore Sara Giannini (Pd) e Maura Malaspina, centrosinistra, (2013 -2015): la vicepresidente in Consiglio era Rosalba Ortenzi (Pd). Poi è stata la volta di Marzia Malaigia (Lega). Anna Casini (Pd) nel 2015 era riuscita a ottenere un secondo mandato in Giunta, come vicepresidente, e l’assessora Manuela Bora (Pd) si batteva nelle Pari opportunità per dare voce alle donne. «Si parla tanto di Giorgia Meloni – dice – e non posso nascondere l’amarezza, perché avremmo dovuto esprimere noi la premier donna. Ma Meloni lo è solo geneticamente, perché esercita il potere in maniera maschilista e patriarcale. Riguardo alla Regione, il rimpasto di Giunta è aberrante, si è persa una grande occasione. Difatti c’è un ricorso pendente al Consiglio di Stato perché se i Comuni sono obbligati a comporre giunte paritetiche non si capisce perché lo stesso obbligo non valga in Regione, che legifera sui Municipi. È una battaglia di sostanza questa: in democrazia contano i numeri. E aggiungo pure che la maggioranza degli esecutivi di centrosinistra sono stati paritetici». Anche se su stessa ammissione della Bora, i partiti progressisti, come il Pd, sono indietro.



Il ritardo



Nella geografia della parità mancata c’è anche Confindustria, con una sola donna piazzata al vertice regionale: Maria Paola Merloni nel 2004, figlia di Vittorio, che poi si è subito convertita alla politica. Una sola sui sedici presidenti nominati finora, di una delle prime costole regionali di viale dell’Astronomia. Ma è la politica la rappresentazione plastica del ritardo italiano. Lo aveva sottolineato pure Valeria Mancinelli in un’intervista rilasciata nel 2019. La sindaca di Ancona allora dava la sveglia al Pd per coinvolgere le donne ai vertici: «Un ruolo che ci spetta e che dobbiamo andare a prenderci». Sul fronte opposto, all’epoca, la consigliera regionale FdI Elena Leonardi ammetteva: «Gli spazi si possono conquistare in politica come in altri ambiti ma c’è una predominanza di uomini negli incarichi apicali. Le donne vanno riconosciute per le capacità, che sono pari se non superiori a quelle dei colleghi». Ancora un nulla di fatto. Nelle Marche, battenti bandiera Fratelli d’Italia, definite un modello dalla neo premier Meloni, la giunta esprime ancora una sola quota rosa. Il paradosso della parità mancata.