Ancona, malore in galleria, l'auto a Gpl capotta e prende fuoco: lei è salva, traffico in tilt sull'autostrada A14

ANCONA - Paura e traffico nel caos in A14. Per fortuna non ci sono gravi conseguenze, ma si è scatenato il panico questa mattina all’interno della galleria Sappanico, nel tratto tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord, nella carreggiata in direzione Bologna che al momento è chiusa per consentire i soccorsi.

L’incidente sotto il tunnel ha coinvolto un’auto alimentata a Gpl condotta da una 35enne che avrebbe avuto un malore e ha capottato, poi il veicolo ha preso fuoco. La donna è riuscita a mettersi in salvo: è stata portata all’ospedale di Torrette in codice giallo. Sul posto il 118 ha inviato l’eliambulanza e un equipaggio della Croce Gialla di Camerano, ma il pericolo di feriti gravi, come si temeva inizialmente, è stato scongiurato. In autostrada sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e la polizia stradale. La situazione è sotto controllo, ma resta al momento chiusa l’A14 in direzione nord nel tratto interessato dall’incidente, dove si sono formate lunghe code che hanno raggiunto i due chilometri.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO