Il dramma dell’alluvione nelle Marche, parla il figlio del 70enne salvato: «Grazie al nostro poliziotto eroe»

OSTRA- Il figlio del 70enne salvato durante l’alluvione che ha colpito recentemente le Marche dal poliziotto Daniele Romagnoli, agente che nel tempo libero è impegnato costantemente in attività di volontariato, ha voluto ringraziare l’agente attraverso una lettera molto toccante che ripercorre tutti i momenti del dramma:

La testimonianza

«Quella notte ho visto arrivare questi ragazzi con l’ambulanza e per me è stato come vedere la salvezza, una luce nel buio in quella situazione disperata, solo Dio sa consa hanno dovuto affrontare lungo la strada considerando che la nostra zona era stata colpita dall’ondata devastante dell’alluvione». Nel testo, l’uomo racconta della casa del padre, che quella notte era in uno stato indescrivibile, di come «senza esitare un attimo, sono entrati dentro casa che in quel momento era pericolante, allagata, piena di fango e con il rischio che potesse cadergli tutto addosso». E che, con grande professionalità e sangue freddo sono riusciti a salvare Mario che in quel momento era intrappolato sopra il letto dal mobilio della sua camera, allagata. L’uomo era completamente al buio, spaventato, bagnato e con una probabile ipotermia. Daniele e gli altri due volontari, con l’aiuto dei Vigili del Fuoco, con difficoltà riuscivano a spostare fisicamente tutti gli ostacoli, a raggiungere l’uomo, portarlo fuori e caricarlo sull’ambulanza.