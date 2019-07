Scontro frontale tra due auto Intervengono pure i vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NUMANA - I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina poco dopo le 7 a Marcelli di Numana in via Marina Seconda per un incidente che ha visto coinvolto due auto che si sono scontrate frontalmente. La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha collaborato con il personale sanitario e messo in sicurezza le vetture coinvolte.