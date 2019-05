Manifattura Tabacchi, altra tegola: il presidente di Itm è ai domiciliari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CHIARAVALLE - Non c’è pace per la manifattura tabacchi di Chiaravalle e per i suoi lavoratori. Il romano Emanuele Mosconi presidente della Itm, Italia Tobacco Manufacturing, azienda che a seguito della procedura fallimentare ha preso in affitto le attività della manifattura tabacchi di Chiaravalle, è da venerdì agli arresti domiciliari.