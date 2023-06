In giro per Ancona con le mani insaguinate e a petto nudo: «Ho litigato con mia moglie». Ma si era ferito da solo

ANCONA - Erano le 21.20 quando in via Martiri della Resistenza le volanti della polizia hanno avvistato un uomo con le mani insanguinate e a torso nudo. Sottoposto a controllo è stato identificato per un 50 enne originario di Macerata ma residente ad Ancona. Aveva da poco litigato, per motivi di gelosia, con la convivente. Arrivati nell'appartamento della coppia gli agenti hanno verificavano la presenza dei figli maggiorenni della donna, che, con lei, hanno confermato la versione data dall'uomo: nessun atto di violenza alla persona, il 50enne si era ferito in autonomia, scagliando degli oggetti per la rabbia. L'uomo, non pago, ha rifiutato ogni cura medica.

No a vie legali



La coppia ha riferito di non voler procedere per le vie legali.

Hashish uso personale

L'uomo si è allontanato nuovamente dall'abitazione, rinviando ad un momento successivo il prelievo dei suoi effetti personali, ritenendo la relazione conclusa.

Sempre nella serata di ieri il personale delle Volanti, alle 21 circa, in via Torresi, procedeva al controllo di un giovane italiano di circa 20 anni, residente ad Ancona, apparso stranamente nervoso alla vista della pattuglia. A specifica domanda degli operatori durante la verifica - se fosse in possesso di sostanza stupefacente - il giovane consegnava spontaneamente agli agenti un involucro di plastica contenente un grammo e mezzo circa di hashish, che veniva sottoposto a sequestro. Il ventenne veniva quindi segnalato.