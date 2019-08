Mangialardi e i nodi dell'estate: Sulla movida regole da riscrivere»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - «Faremo pressioni, come Anci, sui nostri parlamentari perché la norma per le feste in spiaggia venga riscritta». Il sindaco Mangialardi, presidente Anci, raccoglie il grido di allarme degli operatori per rendere la legge puntuale e non generica come lo è adesso. «Ci sono regole che non abbiamo scritto ma che appartengono allo Stato – prosegue il sindaco - legate anche agli eventi tragici di Torino e di Corinaldo, che hanno portato ad interpretazioni molto rigorose della norma che oggi equipara i locali in spiaggia a quelli al chiuso. Va riscritta». A suscitare polemiche è stato il ballo spontaneo che ha già comportato chiusure, multe e indagini a carico di locali del lungomare.