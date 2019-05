Manenti boccia il reddito di cittadinanza: «Può essere l’alibi del lavoro sommerso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

SENIGALLIA - Il buon lavoro invocato dal vescovo Franco Manenti in occasione dell’incontro venerdì pomeriggio in Curia alla presenza delle categorie economiche, sindacati, imprenditori e banche. Basta conflitti, discriminazioni, sfruttamento in una società dove si vive per lavorare ma si dovrebbe lavorare per vivere. Buoni propositi per creare una rete che si scontrano con la realtà dei fatti. Il vescovo ha ricordato che il buon lavoro «rispetta le regole e i lavoratori e che l’azienda deve essere spazio della comunità, dove si favorisce l’integrazione e la partecipazione, coinvolgendo e valorizzando i giovani».