Mamma e figlia investite davanti alla scuola prima del suono della campanella, soccorse in eliambulanza. Ecco come stanno

CORINALDO - Incidente choc questa mattina a Corinaldo: davanti alla scuola elementare, madre e figlia sono state investite da un’auto prima del suono della campanella. Sul posto è intervenuto il 118 con l’eliambulanza. Prestati i primi soccorsi, la bambina è stata trasferita al pediatrico Salesi, la madre all’ospedale di Torrette: da quanto appreso non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale di Corinaldo.

LEGGI ANCHE

Vola giù dalle mura cittadine, giovane donna finisce in un dirupo. Soccorsa, è salva ma gravissima all'ospedale regionale

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 12:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA