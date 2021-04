Addio Sabrina, mamma coraggio stroncata a 50 anni da una malattia

SANTA MARIA NUOVA - Lutto in paese per la scomparsa di Sabrina Moreschi, mamma di 50 anni sconfitta da una terribile malattia contro cui combatteva e che mercoledì l’ha strappata all’amore della sua famiglia e dei suoi amici.

Madre di due ragazzi, lavorava alla Remaplast di Filottrano. Una grande passione per i balli latini e un grande amore per la vita. Questa era Sabrina, conosciutissima e ben voluta da tutti, sia a Santa Maria Nuova che a Jesi. Tre anni fa la scoperta della malattia, che ha affrontato con coraggio, sempre col sorriso e con una fede incrollabile. Purtroppo, nonostante le preghiere e le terapie, Sabrina non ce l’ha fatta.

Si è spenta mercoledì, nella sua abitazione a Santa Maria Nuova, gettando nel dolore i suoi cari. La camera ardente è stata allestita alla Casa funeraria di Santarelli a Monsano, oggi pomeriggio. Il funerale sarà celebrato nella chiesa di Sant’Antonio da Padova in piazza Magagnini, poi l’ultimo viaggio verso il cimitero comunale di Santa Maria Nuova. La famiglia ha promosso una raccolta fondi in beneficenza.

Sabrina lascia nel dolore i genitori Luigi e Maria Luisa, i due figli, il fratello Rossano e i parenti. Cordoglio anche alla scuola di ballo Mundo Latino che Sabrina frequentava con passione e alla Remaplast, dove titolari e dipendenti hanno partecipato al lutto. Tantissimi i messaggi di cordoglio, le foto e i ricordi sui social.

