Insulta, minaccia e picchia la moglie per anni: 45enne accusato di maltrattamenti in famiglia

ANCONA - Maltrattamenti in famiglia, finisce nei guai un italiano di 45 anni. A querelarlo è stata la moglie, esasperata dalle angherie subite dall'uomo fin dall'inizio del loro rapporto coniugale. Il 45enne era solito "insultare la propria moglie con parole offensive, minacciandola di essere lasciata da sola con la figlia, facendola trovare in difficoltà economiche".

La vittima, anche lei italiana, accusa il marito di averla insultata e minacciata anche difronte alla figlia minorenne. E durante uno dei litigi il 45enne l'avrebbe spintonata facendola cadere per le scale. Non contento, avrebbe picchiato l moglie ancora a terra. Tanto che lei ha avuto bisogno di ricorrere alle cure del medico e a denunciare l'uomo. I gravi episodi "si sono ripetuti costantemente nella vita coniugale della donna, che presa dalla disperazione, ha trovato il coraggio" di rivolgersi alla polizia. Ricostruiti i fatti denunciati, i poliziotti hanno denunciato l'uomo alla procura e applicato il "codice rosso": l'uomo è stato allontanato di casa e non potrà avvicinarsi ai familiari.

