Maltrattamenti in famiglia, 42enne rintracciato nel centro storico di Ancona dai carabinieri

ANCONA - Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Ancona hanno arrestato un uomo di 42 anni originario della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un ordine che dispone la carcerazione emesso dal Tribunale Ordinario di Nola.

I carabinieri della stazione di Ancona Centro hanno rintracciato l’uomo, presso un’abitazione del centro dorico, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Espletate le formalità di rito il 42 enne veniva ristretto presso la casa circondariale di Montacuto per espiare la pena definitiva di 3anni, un mese e 24 giorni in ordine ai reati, estorsione aggravata e continuata, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, commessi negli anni 2017 e 2018 a Pomigliano d’Arco.

