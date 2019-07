Allagato anche il piazzale del pronto soccorso dell'ospedale di Torrette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Il maltempo ha lasciato il segno anche nel capoluogo. Pioggia forte, vento e tanti problemi con innumerevoli chiamate per i vigili del fuoco. Allagamenti in diversi punti della città con la zona degli Archi, del Piano e di via Grotte tra quelle più colpite. Un grosso albero è caduto lungo la discesa del gas qualche istante prima del passaggio della Croce Gialla per una urgenza, diversi cassonetti dei rifiuti a spasso lungo via De Gasperi trascinati dall'acqua. Allagato anche il piazzale antistante pronto soccorso dell'ospedale di Torrette.Disagi in diverse zone della città: un grosso albero blocca via Grotte, autobus e mezzi fermi in via Montevettore, problemi anche lungo via Brodolini.